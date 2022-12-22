Родители школьников раскритиковали предложение мэра Стрежевого отвести детей в школу в мороз -29

Скриншот погоды в Стрежевом в 06:18 выложил мэр города. Фото: Telegram-канал "Мэр Стрежевого"

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко написал в своем телеграм-канале: «Обычный учебный день. Без ограничений для посещения школы». Градоначальник посоветовал отвести детей в школу при температуре воздуха -30 градусов. В комментариях к посту родители школьников раскритиковали предложение мэра.

«И так большая заболеваемость среди детей, еще и по морозу будем их отправлять! Давайте, пожалеем детей!», «У нас все в часах было спокойно! Следовали таблице! А теперь вот полный дурдом стал», - написали стрежевчане.

Родители отметили, что после сомнительного поста учителя и директора школ начали ссылаться на требование Дениченко отправлять детей на уроки в морозы.

«После сообщения, что нет актировки, директор указал, что явка всем обязательна. Раньше началку при таких градусах под ответственность родителей проводить и встречать, а сегодня идите дети сами, не у всех есть возможность проводить. А на улице для началки холодно, чтобы одному идти», - прокомментировала подписчица Наталья.

«Полным провалом закончился эксперимент по определению мною актированных дней, судя по потоку комментариев и фотографий термометров в комментариях. Видимо, синоптик из меня тот еще», - написал Валерий Дениченко ответ на возмущения родителей школьников.

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