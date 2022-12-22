В Томске с теплохода изъяли 1800 бутылок нелегального алкоголя

За незаконную поставку алкоголя грозит наказание в виде лишения свободы и штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Томского линейного отдела МВД России перекрыли канал транспортировки по реке Томь крупных партий нелегально произведенного спиртного. Об этом сообщил пресс-центр МВД РФ.

Товар предназначался для перепродажи. Из грузового отсека речного теплохода полицейские и сотрудники Кемеровской таможни изъяли более 1800 бутылок со спиртным. «Согласно заключению экспертизы, она является нелегальной алкогольной продукцией, не имеющей обязательной маркировки», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбудили по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере». Организатору незаконных поставок алкоголя грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штраф в размере до 120 тысяч рублей.

«Полицейские устанавливают личности всех причастных к незаконному хранению и перевозке алкогольной продукции, а также каналы ее приобретения и сбыта», - добавила представитель МВД.

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