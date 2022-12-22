В Томске 22 декабря ожидается снег и -11 градусов

В Томске ожидают небольшие морозы: до -11 градусов Фото: Ксения Высотина

В Томске и области 22 декабря синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Данные предоставил томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», - уточняется в сообщении.

Ожидаются небольшие морозы – до минус 11 градусов.

В Томкой области прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. По северо-западу - без существенных осадков.

Ветер - западный 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с.

Днем в регионе ожидается температура от 17 до 22 градусов мороза. По северу от -23 до -28 °С, по юго-востоку от -8 до -13°С.

На дорогах Томска и области местами гололедица.

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