В Томске из-за фейерверков пострадал пудель

Сбежавшего из-за фейерверка пуделя искали неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любимый пес томички Нины Владимировны очень боится фейерверков. Женщина рассказала журналистам "КП-Томск", как салюты сыграли с ее пуделем злую шутку.

«Я никогда не выгуливала Ника без поводка. Возможно, поэтому у меня была приглушена бдительность – думала, раз держу его на привязи, то ничего не случится. В одну из прогулок соседи начали запускать фейерверки, мой песик испугался и рванул так, что у него на три части разлетелся ошейник. Я не дозвалась его, удрал», - вспоминает томичка.

Собаку искали всей семьей несколько дней. Дети уверяли Нину Владимировну, что пес, наверняка, уже погиб из-за морозов. Говорили, что домашним животным сложно выжить, если они внезапно оказываются на улице без заботы.

«Я все равно продолжала искать Ника. Примерно только через неделю увидела его в другом районе. Даже не узнала его сначала. Он шарился около мусорных баков, исхудалый. Поразительно, но он не пошел на мой зов. Настолько был не в себе. Я забрала домой бедолагу, но на этом наша проблема не завершилась. Песик перенес большой стресс, его организм не выдержал, Ник стал слепнуть», - делится Нина Владимировна.

Пудель потерял зрение, начались и другие проблемы с его здоровьем. Хозяйка окружает собаку заботой и считает, что только это продлевает жизнь питомцу.

«В нем как будто огонек погас, интерес к жизни. Что он там перенес, пока бегал по помойкам, мы не знаем. Хотелось бы, чтобы люди думали о таких вещах, проверяли, насколько крепки и не изношены ли ошейники и поводки. И чтобы в дни салютов пореже водили своих собачек на прогулки, это так опасно, почти все они боятся фейерверков», - сказала жительница Томска.

В новогоднюю ночь из-за салютов теряются до 2,5 тысяч домашних питомцев Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным Всероссийской системы поиска пропавших животных Pet911, за сутки в новогодние праздники теряется до двух с половиной тысяч домашних питомцев. Громкие дезориентирующие звуки, как и яркие вспышки салютов, заставляют собак бежать от опасности. Главная рекомендация, которую дают в этой ситуации кинологи, – стараться не выводить животных на улицы во время запуска фейерверков.