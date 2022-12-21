В Томской области нашли живой пропавшую 17-летнюю девушку

Волонтеры поискового отряда благодарят томичей за помощь в распространении информации. Фото: Telegram-канал "ЛизаАлерт"

Пропавшую 17 ноября 2022 года Викторию А. нашли в Томской области. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» в своем телеграм-канале.

Напомним, 17-летняя девушка ушла из общежития в селе Кожевниково и не вернулась обратно. В поисковом отряде имелась информация о том, что девушка могла направиться в город Чебоксары. В последний раз она выходила на связь в Челябинске. Потерявшуюся искали больше месяца.

Вечером 21 декабря 2022 года волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что девушка найдена живой, ее жизни ничего не угрожает.

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