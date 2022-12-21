Жителям Томска предложили оформить новогодний стол за 1500 рублей

Томичам предложили платно оформить столы к Новому году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году занятые томичи могут не беспокоиться о подготовке к Новому году. Каждый, у кого не хватает времени самостоятельно накрыть стол, может воспользоваться новой услугой. Подробности выяснила наша коллега из «АиФ-Томск».

Стоимость необычных услуг не фиксирована и зависит от объема работ. Минимальная цена – 1500 рублей. Можно заказать праздничное оформление стола, а также приготовление блюд.

«Приготовим и оформим стол для праздника. От вас продукты, а от нас вкусно и красиво. Принимаем заказы на празднике в офисе», – сказано в объявлении на сайте.

Кроме того, через интернет можно заказать художественное оформление бутылок из-под шампанского. Эта услуга стоит 620 рублей.

«Оформление бутылок шампанского и игристого вина на ваш выбор в технике депукаж (прорисовка красками, покрытие лаком). Отличный новогодний подарок и украшение новогоднего стола и создания праздничного настроения», – уточняет автор объявления.

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