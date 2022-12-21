Для фтизиатрической службы Томской области закупили оборудование на 6 миллионов рублей

Томский фтизиопульмонологический центр оказывает помощь больным туберкулезом и пациентам при подозрении на туберкулез. Фото: Telegram-канал Область Здоровья

В Томский фтизиопульмонологический медицинский центр поступило 11 единиц оборудования на общую сумму около 6 миллионов рублей. Из этих денег 2,5 миллиона ушло на покупку фиброколоноскопа и гастрофиброскопа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Наличие такого оборудования позволит проводить высококачественную диагностику внелегочных форм туберкулеза, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта у пациентов с туберкулезом, в том числе язв, гастритов, онкологии», - уточнил главный врач Томского фтизиопульмонологического медицинского центра Евгений Крук.

В департаменте добавили, что в центре появились также паровые стерилизаторы, кислородный концентратор высокой мощности, гигиенические кабины для сбора мокроты и термостаты-инкубаторы для выращивания биологических микроорганизмов.

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