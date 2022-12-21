В 2022 году количество безработных в Томской области сократилось на 33 процента

В декабре 2022 года в Томской области зафиксировано 9 тысяч вакансий Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Томской области впервые уровень общей безработицы составил 4 процента. До 2022 года этот показатель соответствовал 6-7 процентам. Уровень регистрируемой безработицы тоже уменьшился, он составил менее 0,9%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента труда и занятости населения.

В декабре 2022 года число безработных, состоящих на учете в центрах занятости, составило 4 920 человек. Этот показатель уменьшился почти на треть по сравнению с 2021 годом. Уровень трудоустройства жителей Томской области составляет более 60 %. Среднее время поиска работы при помощи центров занятости — 3 месяца, а средняя зарплата– более 35 тысяч рублей.

На 1 декабря 2022 года в области зафиксировано 9 тысяч вакансий. Больше всего рабочих мест предлагают в сферах здравоохранения, социальных услуг, образования, торговли, военной безопасности, государственного управления.

«Мы отслеживаем ситуацию по портрету безработного, он с хорошим потенциалом — это граждане в трудоспособном возрасте, 60% из них — от 25 до 45 лет. Поэтому нам есть над чем работать, это и мотивация, и содействие в трудоустройстве, при необходимости — обучение», — рассказала начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Добавим, что в Томске, Северске, Стрежевом и Томской районе уровень регистрируемой безработицы - ниже среднеобластного.

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