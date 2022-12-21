"Да, меня травят": в 2022 году 329 школьников Томска стали объектами буллинга

Более 25% опрошенных детей признались, что сталкивались с травлей Фото: Олег Укладов

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Лариса Лоскутова провела опрос среди 5806 учащихся школ. Более 300 детей на вопрос «Являетесь ли Вы сами участником травли?» ответили «Да, меня травят». Свежие данные о буллинге предоставили на портале детского омбудсмена.

«Более 25% респондентов признались, что сталкивались с травлей в какой-либо роли, в 2021 году таких было более 20%. Около 6% опрошенных - это 329 человек - сообщили, что их травят в школах», - уточнили в сообщении.

С буллингом никогда не встречались почти 75% детей, прошедших анкетирование в 219 образовательных организациях. В 2021 году таких детей было около 50%.

Уполномоченный по правам ребенка порекомендовала работникам школ привлекать родителей для участия во внеурочных мероприятиях и проводить Дни родителя в школах. Это повысит эффективность воспитательной работы.

«Родители могут посещать уроки и внеурочные занятия, организовывать работу родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и детям площадку для совместного досуга и общения, в том числе с обсуждением актуальных вопросов воспитания», - добавили в сообщении.

Читайте также «Отвечать обидчику не нужно»: томский психолог Болгова дала рекомендации родителям по вопросам буллинга в школе