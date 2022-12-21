Стали известны подробности пожара в Томске на улице Олега Кошевого

Фото: прокуратура Томской области

35 человек принимало участие в тушении пожара на улице Олега Кошевого, 40. Из дома эвакуировали несколько жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

"Сегодня в 11:27 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в 2-этажном брусовом жилом доме по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, 40. На момент прибытия первого подразделения из квартиры на 1 этаже шёл густой чёрный дым", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что пожарным удалось спасти 83-летнюю женщину, которая получила ожоги пламенем лица, верхних конечностей, отравление продуктами горения. Доставлена в ОКБ. Помимо этого, со второго этажа из разных квартир по лестничным маршам были спасены: 85-летняя женщина и 15-летний мальчик. Уточняется, что они не пострадали.

По данным МЧС, в результате пожара обгорели стены и предметы мебели внутри квартиры на первом этаже, закоптились стены в коридоре. Общая площадь пожара составила 15 кв.м. также добавляется предварительная причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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