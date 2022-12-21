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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:17

В Томской области прожиточный минимум вырастет до 14 466 рублей

Для трудоспособного населения он будет выше
Кирилл Колемасов
Для трудоспособного населения он составит 15 768 рублей

Для трудоспособного населения он составит 15 768 рублей

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Прожиточный минимум в 2023 году в Томской области составит 14 466 рублей, следует из официального постановления администрации Томской области на сайте.

Для трудоспособного населения он составит 15 768 рублей, для пенсионеров 12 441 рубль, для детей 15 306 рублей.

Ранее мы рассказывали, что величина МРОТ в России в 2023 году составит 16 242 рубля.

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