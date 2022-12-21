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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:01

Житель Томска продает елочные игрушки по мотивам советских фильмов за 7 тысяч рублей

Все изделия ручной работы
Кирилл Колемасов
Фото: Авито.

Фото: Авито.

Томич продает игрушки ручной работы по мотивам советских фильмов. В объявлении на «Авито» указано, что изделия ручной работы сделаны из ваты.

Автор предлагает приобрести набор игрушек с героями кинокомедии «Джентельмены удачи». Высота изделий достигает 13 см. Во втором объявлении томичам предлагают набор игрушек по мотивам художественного фильма «Самогонщики».

Создатель уточняет, что игрушки легкие и прочные.

Фото: Авито.

Фото: Авито.

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