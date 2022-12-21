"Краса в погонах": названа вторая участница томского проекта

Фото: СК РФ по Томской области

В преддверии Дня образования СК РФ издание "МК в Томск" начинает знакомить томичей с красивыми женщинами, которые в рабочее время носят форму. Проект будет нести название "Краса в погонах".

Второй участницей стала следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Томской области Елена Антух.

Томичка стала работать в следственном комитете с 2014 года. В свободное время от работы девушка изучает иностранные языки и фотографирует.

Отметим, что проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — прокуратуре, полиции, ФССП, МЧС, СУ СК.

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