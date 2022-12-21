Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 7:45

Подозреваемого во взятке экс-главу томского ГИБДД отправили в СИЗО на 2 месяца

Трещев будет в СИЗО до конца февраля
Ксения Высотина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске избрали меру пресечения начальнику центра организации дорожного движения Новосибирской области Вячеславу Трещеву. Экс-глава ГИБДД отправится в СИЗО на 2 месяца, сообщает "МК в Томске".

Напомним, что начальник Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеслав Трещев задержан по подозрению в получении взятки в 4 млн рублей, сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. С 2017 по 2021 годы он Трещев возглавлял управление ГИБДД по Томской области. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ.

"21 декабря 2022 года Ленинским районным судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» Трещева Вячеслава Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - рассказали в Ленинском районном суде.

Ранее также сообщалось, что задержанный по подозрению в получении взятки бывший глава томской ГИБДД Трещев работал в полиции 23 года.