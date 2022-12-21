Подозреваемого во взятке экс-главу томского ГИБДД отправили в СИЗО на 2 месяца

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В Новосибирске избрали меру пресечения начальнику центра организации дорожного движения Новосибирской области Вячеславу Трещеву. Экс-глава ГИБДД отправится в СИЗО на 2 месяца, сообщает "МК в Томске".

Напомним, что начальник Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеслав Трещев задержан по подозрению в получении взятки в 4 млн рублей, сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. С 2017 по 2021 годы он Трещев возглавлял управление ГИБДД по Томской области. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ.

"21 декабря 2022 года Ленинским районным судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» Трещева Вячеслава Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - рассказали в Ленинском районном суде.

Ранее также сообщалось, что задержанный по подозрению в получении взятки бывший глава томской ГИБДД Трещев работал в полиции 23 года.