Премьера снятого томичами сериала «Соцсети» состоится 7 января

Фото: фрагмент из сериала "Соцсети".

Премьера томского сериала «Соцсети» состоится 7 января 2023 года. Шесть эпизодов фантастического киноальманаха выйдут в онлайн-кинотеатра PREMIER.

«Соцсети» — сериал-альманах о том, как мы все стали заложниками цифрового мира и как это влияет на взаимоотношения между людьми. Действие разворачивается в недалёком будущем в сибирском городе Томск», рассказал один из создателей сериала Артем Сагеев.

Каждая серия представляет собой отдельную историю, но все их связывает центральная идея об одиночестве современного человека под влиянием новых технологий и тотальном вовлечение в социальные сети.

Главные роли в сериале исполнили известные актеры Любовь Аксенова, Сергей Походаев, Кирилл Кяро, Алексей Гоман, Владимир Селиванов, а также множество других неизвестных актеров из регионов и непрофессионалы, которые прошли кастинг. Съемки прошли на разных площадках Томска.

Проект был придуман томской киностудией «CAST production» и призван придать импульс в развитие региональной киноиндустрии. Для этого были организованы кастинги для актеров, сценаристов и режиссеров, с участием известных кинематографистов и блогеров.

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