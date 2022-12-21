Некоторые жители Томска готовы взять кредит, чтобы отметить Новый год

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Согласно опросу экосистемы Unicom, около 15% жителей РФ возьмут кредит для покупки новогодних подарков и на покупку еды для праздничного стола. По данным Роскачества, каждый 10 россиянин готов взять кредит для праздника, 25% жителей хотят оформить кредит до 100 тысяч рублей. Издание "АиФ-Томск" опросило жителей Томска и выяснило, что некоторые горожане тоже готовы взять кредит на Новый год.

"Я хочу подарить брату синтезатор, но таких денег в наличии у меня нет. Планирую брать кредит. До этого неоднократно брала кредиты на покупку техники и электроники", - рассказала Маргарита.

Специалисты Роскачества подчеркнули, что не стоит брать кредит в преддверии праздников. Проблема в том, что праздник пройдет, а долг останется и его нужно будет выплатить.

Такую же позицию принимает и томский юрист Леонид Ульянов. Эксперт отметил, что кредит советуют брать все же только на самые необходимые вещи, если вы не можете приобрести их здесь и сейчас. Если вы запланировали для близких подарки, то лучше откладывать деньги на них заранее.

"Рекомендую более внимательно читать кредитный договор в преддверии новогодних праздников. Уделять особое внимание мелкому шрифту и дополнительным условиям, в виде различных страховок и услуг по обслуживанию счетов, и так далее. Помните, о возможности в течение 14 дней с даты заключения договора страхования, отказаться от договора", - рассказал юрист.

Ульянов также добавил, что следует изучить в договоре момент о досрочном закрытии кредита, возможности пролонгации, штрафных санкциях.

"И помните, чем больше вы зададите вопросов менеджеру при оформлении кредита, тем меньше будет у вас проблем в будущем. И по возможности старайтесь оформлять кредиты в крайних случаях", - заключил юрист.