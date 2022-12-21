ТДСК построят в Томске два дома рядом с Зелеными Горками

Срок контракта – 11 месяцев. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Власти Тоска заключили контакт с СУ ТДСК на постройку двух домов в микрорайоне №8, сообщила пресс-служба строительной компании. Здания будут возведены рядом с Зелеными Горками.

«Согласно условиям аукциона до конца ноября 2023 г. необходимо построить два десятиэтажных дома, сети, благоустройство. Один из домов рассчитан на четыре подъезда, другой – на три», - сообщили в пресс-службе.

Всего будет построено 390 квартир, квартирография включает в себя как стандартные, так и малометражные планировки. В помещениях будет выполнена полная отделка стен и полов, установка электропечи, отделка санузлов, лоджий.

«С учетом сложного рельефа местности компании предстоит выполнить серьезные подготовительные работы, большая часть которых приходится на зимний период», - уточнили в СУ ТДСК.

Срок контракта – 11 месяцев.

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