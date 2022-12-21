Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 6:58

Дети мобилизованных в Томске смогут бесплатно посетить новогодние представления

На это были выделены две тысячи билетов
Кирилл Колемасов
Первые показы пройдут уже в эти выходные.

Первые показы пройдут уже в эти выходные.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске дети мобилизованных смогут бесплатно посетить новогодние представления, которые пройдут на разных площадках города, сообщает пресс-служба администрации региона. Детям и членам семьи мобилизованных было передано две тысячи билетов.

«В дни зимних каникул они смогут посетить в томских театрах премьеры спектаклей для детской аудитории «Буратино», «Золушка» и «Золотой петушок» по мотивам одноименных сказок», - говорится в сообщении.

Юные зрители также смогут увидеть праздничную программу «Новый год в 3Dевятом царстве» в Томской государственной филармонии и спектакль «Старая сказка к Новому году», которую подготовили коллективы областного дворца народного творчества «Авангард».

Как сообщил начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк, праздничные программы подойдут для всех возрастов, первые показы пройдут уже в эти выходные.

Читайте также: Жители Томской области купили более 63 тысяч билетов по Пушкинской карте