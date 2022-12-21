Жительница Томской области обманула судебных приставов

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В Томской области 25-летняя жительница Парабельского района обманула судебных приставов. Она солгала в том, что не брала кредит в сумме более 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Женщина рассказала полицейским, что судебные приставы уведомили её о возбуждении исполнительного производства по факту неуплаты кредитных обязательств в сумме более 25 тысяч рублей, она утверждала что не получила никаких займов и не подавала заявку", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели проверку и выяснили, что кредит девушка все-таки брала. По предварительным данным, будучи должником по займу, женщина не желала выплачивать взятые на себя обязательства, и обратилась в полицию, указав в заявлении ложные сведения.

На томичку заведено уголовное дело.