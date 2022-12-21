В Томске на продажу выставлена двухэтажная квартира за 33 млн рублей

Фото: Авито

В Томске продается двухэтажная квартира за 33 млн рублей. Жилье находится на улице Герцена. Автор объявления сообщает, что в квартире выполнен ремонт по дизайн-проекту.

Фото: Авито

Уточняется, что в жилье имеется 4 комнаты. Общая площадь квартиры равна 162 кв. метров, а жилая площадь - 90 кв. метров. Также в квартире имеется 6 балконов (по три на каждом этаже) и изолированный тип комнат.

Фото: Авито

По описанию владельца квартиры, на первом этаже расположена кухня студия, объединенная гостиная и столовая, гардеробная, санузел, шикарная ванная комната. Отдельным украшением интерьера является лестница на второй этаж. На втором этаже находятся три спальни, гардеробная и еще один санузел, большой просторный холл.

Фото: Авито

Сам дом, в котором находится квартира, стоит в центре города. Рядом с ним есть детские сады, школы, больницы, торговые центры.