Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске молодая пара разводилась 12 раз. Супруги обращались к сотрудникам ЗАГСа после каждой ссоры, рассказало издание "АиФ-томск", ссылаясь на сотрудницу департамента ЗАГС.

"Когда они ругались, то приходили и подавали на развод. Через какое-то время, пара мирилась и тогда они приходили и подавали заявление на вступление в брак", - рассказала Людмила.

Сотрудница департамента также отметила, что в какой-то момент все сотрудники ЗАГСа устали от вечно ругающихся супругов, но отказать в заключении повторного брака или развода они не могли. И поэтому начальник ЗАГСа вызвала пару к себе на разговор.

"При очередной подаче заявления она вызвала их к себе и попросила больше не решать таким способом конфликты в семье", - уточнила сотрудница.

В ЗАГСе также рассказали, что это не единичный случай. Повторных заявлений на вступление в брак они встречают не в первые.

"Конечно, таких, которые женятся на одном и том же человеке несколько раз практически не бывает", - подытожила Людмила.