"Ночью сбежали от родителей": стали известны подробности поиска двух маленьких детей в Томске

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Сегодня, 21 декабря, в Томске нашли без вести пропавших детей. Полиция раскрыла подробности поиска несовершеннолетних.

Напомним, что дети пропали в ночь с 20 на 21 декабря. В дежурную часть поступило сообщение о том, что около 00.10 часов ушли из дома, расположенного по адресу г. Томск ул. Большая Подгорная.

Уже утром в среду в полицию поступил звонок от жительницы улицы Дальне-Ключевская. Томичка рассказала, что ночью к ней в окно постучались двое несовершеннолетних. Подростки рассказали ей, что из-за конфликта родителей ушли из дома. Женщина впустила детей домой, после чего они уснули, а когда проснулись, позвонила в полицию.

На данный момент детей вернули домой. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении них не совершалось.

Также уточняется, что родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и их прав Администрации Октябрьского района для принятия решения.