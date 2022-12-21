В Томске пенсионерка перевела мошенникам более 200 тысяч рублей

Звонивший убедил пенсионерку перевести 260 тысяч рублей на «безопасный счет». Фото: Алёна ГОЛЕВА

Мошенники выманили обманным путем более 200 тысяч рублей у пенсионерки из Томска, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. Заявление в полицию поступило от женщины 1941 года рождения.

«По предварительным данным, женщине позвонили с неизвестного номера, представились сотрудниками правоохранительных органов и пояснили, что с ее банковского счета пытаются похитить денежные средства», - говорится в сообщении.

Звонивший убедил пенсионерку перевести 260 тысяч рублей на «безопасный счет».

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ.

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