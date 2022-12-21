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НовостиОбщество21 декабря 2022 2:47

В Томске пенсионерка перевела мошенникам более 200 тысяч рублей

Звонивший представился правоохранителем
Кирилл Колемасов
Звонивший убедил пенсионерку перевести 260 тысяч рублей на «безопасный счет».

Звонивший убедил пенсионерку перевести 260 тысяч рублей на «безопасный счет».

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Мошенники выманили обманным путем более 200 тысяч рублей у пенсионерки из Томска, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. Заявление в полицию поступило от женщины 1941 года рождения.

«По предварительным данным, женщине позвонили с неизвестного номера, представились сотрудниками правоохранительных органов и пояснили, что с ее банковского счета пытаются похитить денежные средства», - говорится в сообщении.

Звонивший убедил пенсионерку перевести 260 тысяч рублей на «безопасный счет».

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ.

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