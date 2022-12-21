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НовостиОбщество21 декабря 2022 2:36

В поиске двух пропавших детей в Томске участвуют всего 11 человек

В штабе не хватает людей
Кирилл Колемасов
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Томской области

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Томской области

Пропавших Ангелину и Семена Павловых ищут всего 11 человек. В штабе «ЛизаАлерт» не хватает людей, сообщили журналисту «АиФ-Томск» в пресс-службе поискового отряда.

Напомним, что утром появилась информация о двух несовершеннолетних, которые ушли из дома ночью и не вернулись.

«На данный момент на месте работает 11 человек. Плюс сотрудники полиции, подключился следственный комитет, также на поиске задействованы сотрудники МЧС», - сообщили в пресс-службе отряда.

На данный момент свою помощь предложила администрация губернатора по Томской области, но сейчас волонтерам необходима помощь людей, чтобы начать масштабные поиски. Администрации Ленинского и Октябрьского районов уже оповещены, также ориентировку на детей в чатах распространил департамент образования.