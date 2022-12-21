На 16 улицах Томска отключат холодную воду 21 декабря

Холодной воды в течение суток не будет на 16 улицах Томска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Холодного водоснабжения не будет в Октябрьском районе Томска с 9:30 21 декабря до 4 часов 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба «Томскводоканала».

Отключения связаны с аварийными работами на водопроводных сетях.

На своем сайте поставщик водоснабжения опубликовал полный список адресов, по которым в течение суток не будет холодной воды:

Больничная ул. (пос. Штамово), 2/1, 2в, 36, 37, 37б;

Вилюйская ул., 52/8;

Заречная ул. (пос. Кузовлево), 7, 11, 14-17, 20, 22, 22а, 24, 26, 30, 32;

Кузовлевский тракт, 2/42, 48;

Кузовлевский тракт (пос. Кузовлево), 15, 15 стр.2, 29, 29/5;

Лесная 2-я ул., 75/2, 75/3;

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 1, 1/1, 3, 4, 6-14;

Нагорная ул., 2;

Пионерская ул. (пос. Кузовлево), 2-4, 4а, 5, 7-11, 13-15, 17, 18, 20, 21, 23

Северный промышленный парк (Кузовлевский тракт);

Советская ул. (пос. Кузовлево), 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 22/2, 23, 24, 24/1, 26-28, 33, 34, 36, 36а, 36б, 37, 38, 43, 47, 51а;

Спутник пос., 14а, 15-18, 18а, 19, 21, 21/1, 36а, 36б, 36в, 40-42

Тепличная ул. (пос. Кузовлево), 1, 1б, 2-5, 5/1, 6-10, 13, 13/1, 1516, 19, 28, 30, 32;

Тихий пер. (пос. Кузовлево), 2, 3, 4, 5а, 19, 20, 20/4, 23, 25, 29, 31, 31/1;

Угрюмова Александра ул., 1/1, 1/2;

Школьная ул. (п. Кузовлево), 3, 6, 7, 10, 12, 13/1, 16, 18.

«ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно», - говорится в сообщении.

Читайте также В Томске 21 декабря на трех адресах отключат электричество