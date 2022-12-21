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НовостиОбщество21 декабря 2022 1:54

Томские власти решили купить в 2023 году спецтехнику за 34 миллиона рублей

Эту сумму собираются выделить «Спецавтохозяйству» из городского бюджета
Анна Ковалёва
На совещании власти обсудили вопросы о покупке новых машин, методах работы предприятия, а также численности сотрудников регоператора и уровень заработной платы. Фото: Мэрия Томска

На совещании власти обсудили вопросы о покупке новых машин, методах работы предприятия, а также численности сотрудников регоператора и уровень заработной платы. Фото: Мэрия Томска

Власти Томска решили закупить новую технику для регионального оператора. На заседании они обсудили износ уже имеющихся машин и методы работы предприятия. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«На прошедшей согласительной комиссии мэрия Томска запланировала направить в следующем году на покупку спецтехники для содержания города 34 млн рублей», - сказано в сообщении.

Названная сумма является предварительной. Власти совместно с городскими депутатами предложили увеличить расходы на специальную технику для содержания Томска.

«Окончательное решение будет принято на заседании городской Думы, которое состоится 22 декабря», - уточнили в сообщении.

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