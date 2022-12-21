В Томске ищут 10-летнего мальчика и 7-летнюю девочку

В Томске пропали двое детей. Фото: "Лиза Алерт"

В Томске потерялись двое детей: Ангелина Павлова 2015 года рождения и Семен Павлов 2012 года рождения. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» Томской области.

Ангелина: рост 125 см, телосложение худощавое, русые волосы, голубые глаза. Была одета в зеленую куртку с капюшоном, темно-зеленые болоньевые штаны, красные угги в горошек, серую шапку и синие варежки.

Семен: рост 130 см, телосложение худощавое, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, синие зимние кроссовки и красно-синюю шапку.

Штаб волонтеров работает с 6 часов утра по адресу: Томск, улица Первомайская, дом 177. Все желающие могут присоединиться к поискам детей.

Любую информацию о местонахождении пропавших Ангелины и Семена поисковый отряд просит сообщать по номеру телефона: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, звонок бесплатный).