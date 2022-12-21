21 декабря в Томске ожидается мороз до –7 градусов

В Томске 21 декабря столбик термометра опустится до –7 градусов Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске ожидают облачную погоду с прояснениями и умеренный снег. Столбик термометра опустится до –7 градусов. Об этом сообщил томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер юго-западный: 3-8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. На дорогах города местами гололедица.

В Томской области днем синоптики обещают температуру от –2 до -13 градусов, ночью до –18 градусов.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Напомним, ранее «КП-Томск» сообщил, что в областном центре настанет потепление и начнутся снегопады. Средняя температура в третьей декаде декабря будет варьироваться от -6 до -15 градусов. Среднедекадняя температура в регионе ожидается от -15 до -19 градусов.

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