Жителя Томска отправили в колонию строгого режима за использование чужой карты

Суд приговорил томича к 2 годам лишения свободы за использование найденной банковской карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летнего жителя Томска признали виновным в краже денег с банковского счета местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

В октябре 2022 года мужчина нашел на улице города банковскую карту. Он решил не отдавать находку владелице, а пользоваться чужими деньгами. Молодой человек отправился в магазины Томска, там он оплатил найденной карточкой свои покупки. Похищенными деньгами мужчина расплатился за продукты питания и табачные изделия.

Использовать в магазинах найденную карту томич смог благодаря тому, что она была оснащена функцией бесконтактной оплаты.

«С учетом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений, суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - добавили в сообщении.

Читайте также Мужчина из Томской области 67 раз перевел деньги мошенникам