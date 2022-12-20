Районные больницы Томской области получили пять легковых машин

В этом году из федерального и регионального бюджетов было направлено 56 млн рублей на закупку 32 новых машин. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Пять легковых автомобилей получили районные больницы в Томской области, сообщает пресс-служба областной администрации. Автомобили УАЗ поступили в Асиновскую, Лоскутовскую, Шегарскую, Кожевниковскую и Томскую районные больницы.

«Автомобили предназначены для перевозки пациентов в больницы, выездов врачей и доставки лекарств на дом, обеспечения транспортной доступности инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении.

В этом году из федерального и регионального бюджетов было направлено 56 млн рублей на закупку 32 новых машин.

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