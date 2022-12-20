В Томске настанет потепление и начнутся снегопады

Фото: Ксения Высотина

В Томске к третьей декаде декабря не будет морозов, но будут снегопады. Днем температура будет варьироваться от -6 до -15 градусов. Об этом сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам синоптика, в конце декабря начнется колебание температуры. Ночью столбики термометра будут опускаться до -20 градусов, а днем - пониматься до -6...-15 градусов. Также отмечается, что к четвергу, 22 декабря, в городе будет понижение температуры. Ночью ожидается -25...-27 градусов, а днем - минус 20...-22 градуса.

В Томской области синоптики обещают среднедекадную температуру -15...-19 градусов. Если подробнее, то ночная температура по региону ожидается в пределах -8...-13 градусов, местами до -17...-22 градусов. Днем прогнозируется -6...-11 градусов, местами до -10...-15 градусов. Также в области с 22 по 25 декабря будет понижение температуры. Похолодание ночью дойдет до -27 градусов, а днем - до минус 24 градусов.