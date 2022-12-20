В Томской области открылись два новых ФАПа

На возведение зданий из областного и федерального бюджета было направлено 200 млн рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В деревне Березовка и селе Апсагачево Первомайского района Томской области появились фельдшерско-акушерские пункты, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Стоимость объектов составила около 15 млн рублей. Финансирование поступило из федерального и областного бюджетов по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение»», - говорится в сообщении.

Площадь ФАПов составляет более 70 кв. м., они оснащены пандусами с двусторонним ограждением и поручнями для приема маломобильных пациентов. Здание включает в себя место для ожидания приема, смотровой и процедурно-прививочные кабинеты, помещение для хранения лекарств, санузел и комнату для фельдшера. Также объекты оснащены видеонаблюдением.

На возведение зданий из областного и федерального бюджета было направлено 200 млн рублей. На сегодняшний день ФАПы работают в 17 населенных пунктах Томской области. В ближайшее время, по словам главы облздрава Роберта Фидарова новый ФАП откроется для жителей поселка аэропорт.

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