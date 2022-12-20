В Томской области продолжается устранение «цифрового неравенства»

В пресс-конференции «Искусство связи» по итогам работы Tele2 в 2022 году в качестве спикеров выступили руководители сибирского филиала Tele2 – Дмитрий Кромский и Максим Соловьев. Фото предоставлено компанией Tele2

Как сообщил на итоговой пресс-конференции Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2, сейчас голосовая связь и быстрый Интернет оператора доступны более чем 1 млн жителей региона. Но небольшие «белые пятна» все-таки остаются. Поэтому Tele2 совместно с «Ростелекомом» продолжает реализовывать проект «Устранение цифрового неравенства». Цель – обеспечить современными видами связи небольшие населенные пункты, где живет до 500 человек. Например, в этом году базовые станции построили в селе Чернышевка Бакчарского района, с. Окунеево Зырянского района, с. Новоильинка и д. Сугот Колпашевского района. Теперь жители этих населенных пунктов могут всегда оставаться на связи, пользоваться быстрым мобильным Интернетом. В местах, где клиенты Tele2 стали больше пользоваться Интернетом, оператор построил дополнительные базовые станции и повысил скорость 4G-интернета.

«В 2022 году мы улучшили покрытие в Томской агломерации и в восьми районах области», - уточнил Дмитрий Кромский.

Tele2 не ограничивается операторскими услугами и поддерживает образ жизни клиентов, предлагая различные бонусы. Так, популярную акцию «Понедельники» повторили в этом году.

- Сейчас людям как никогда нужны положительные эмоции, поэтому осенью мы провели очередную волну акции «Понедельники». В течение нескольких недель каждый понедельник мы дарили подарки, чтобы сделать «день тяжелый» более легким, приятным и ярким. Клиент компании мог выбрать три подарка. Среди них – напитки и блюда в подарок в разных заведениях, скидка на поездку в такси, скидка на билеты (например, в театр или на концерт), - рассказал Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

По сравнению с предыдущими годами, когда проводилась акция «Понедельники», предпочтения сибиряков стали более рациональными. Если раньше в тройку популярных бонусов (помимо еды и кофе) всегда входили развлечения, то сейчас вместо них – скидка на заправку авто.

«Можем только констатировать, что наши земляки стали более утилитарными. Но, несмотря на это, испытали позитивные эмоции от наших подарков», - резюмировал Максим Соловьев.

Кроме того, представители компании рассказали о новинке этого года – конструкторе подписок Mixx. Пользователь может сам составить свою подписку, включающую полезные и развлекательные сервисы. Всего доступно 18 опций. Среди них, например, 50 Гб интернета каждый месяц дополнительно, VK Combo (в том числе доступ к онлайн-кинотеатру Wink и VK музыке без рекламы), защита от спама, 200 тысяч книг от ЛитРес и другие. Томская область входит в тройку сибирских регионов (помимо Хакасии и Алтайского края), где подписка Mixx особенно популярна.

Mixx – первая операторская подписка, которая доступна не только клиентам Tele2. Ее можно оплачивать с банковской карты, не привязывая к мобильному счету. «Мы даем возможность пользоваться сервисами подписки, не становясь нашим клиентом здесь и сейчас», - отметил Максим Соловьев.