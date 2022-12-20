В Томской области МРОТ составит 16 242 рубля

В 2023 году МРОТ для томичей составит 16 242 рубля. Фото: Даниил ОПАРИН

В 2023 году МРОТ для томичей составит 16 242 рубля. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что МРОТ на 2023 и 2024 годы исчисляется исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на 2023 год в 15 669 рублей.

В пояснительной записке добавили, что закон будет способствовать повышению заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

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