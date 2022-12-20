Мужчина из Томской области 67 раз перевел деньги мошенникам

Через банкомат он совершил 67 переводов мошенникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Каргасокского района Томской области обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств. Мужчине позвонили якобы сотрудники безопасности банка и рассказали об оформленном на него кредите.

«Злоумышленники поясняли потерпевшему, что для установления мошенников и аннулирования кредита ему необходимо строго следовать поступающим инструкциям и не прерывать телефонный разговор», - говорится в сообщении.

Чтобы окончательно убедить потерпевшего, ему прислали фотографию удостоверение в мессенджере. После этого мужчина отправился в банк и оформил кредит на 800 тысяч рублей. Через банкомат он совершил 41 перевод по 10 тысяч рублей и 26 переводов по 14,5 тысяч рублей, игнорируя предупреждение сотрудника банка о мошенничестве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

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