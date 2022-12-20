Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 4:40

Мужчина из Томской области 67 раз перевел деньги мошенникам

Предупреждения сотрудника банка об обмане его не убедили
Кирилл Колемасов
Через банкомат он совершил 67 переводов мошенникам.

Через банкомат он совершил 67 переводов мошенникам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Каргасокского района Томской области обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств. Мужчине позвонили якобы сотрудники безопасности банка и рассказали об оформленном на него кредите.

«Злоумышленники поясняли потерпевшему, что для установления мошенников и аннулирования кредита ему необходимо строго следовать поступающим инструкциям и не прерывать телефонный разговор», - говорится в сообщении.

Чтобы окончательно убедить потерпевшего, ему прислали фотографию удостоверение в мессенджере. После этого мужчина отправился в банк и оформил кредит на 800 тысяч рублей. Через банкомат он совершил 41 перевод по 10 тысяч рублей и 26 переводов по 14,5 тысяч рублей, игнорируя предупреждение сотрудника банка о мошенничестве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Читайте также: Житель Томска перечислил лжесотрудникам Госуслуг 1,6 млн рублей