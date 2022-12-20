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В этом году в Томской области усилят контроль за продажей пиротехники к Новому году. В региональном ГУ МЧС рассказали, что это сделают из-за пожаров.

По словам начальник главного управления МЧС Андрей Андреев, за сутки 18 декабря в пожаре погибли 4 человека. Поэтому с губернатором региона был заключен договор.

"С губернатором, возглавляющим нашу комиссию, мы договорились детально на КЧС разбирать такие резонансные события, – сказал генерал-майор Андрей Андреев, открывая внеплановое заседание КЧС. – Для нас не важно, какой образ жизни вели погибшие на пожарах – асоциальный или нет, в любом случае, это люди",- сказал Андреев.

На собрании проинформировали о профилактических рейдах, установке автономных дымовых пожарных извещателей в частных домовладениях, особенно в домах, где живут многодетные семьи; семьи, стоящие на учете в органах опеки и попечительства; находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Также добавляется, что АДПИ являются наиболее эффективным инструментом предупреждения пожаров в частных домах. С 1 марта следующего года их установка носит обязательный характер, а органы власти должны обеспечить не только их наличие, но и исправность.