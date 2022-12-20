Выпускница ТПУ выиграла 10 млн рублей в шоу «Вызов»

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Физик-ядерщик из Томска Екатерина Щеглова выиграла 10 млн рублей в первом сезоне шоу «Вызов». Приз девушка завоевала в паре с Торнике Квитатиани.

Екатерина Щеглова приехала учиться в Томск из Забайкальского края. Она закончила англоязычную магистерскую программу в ТГУ в 2022 году по специализации «Безопасность и нераспространение ядерных материалов», является стипендиатом программы МАГАТЭ им. М. Кюри.

«На финальное испытание я шла с позитивным настроем и мыслью: «Что бы ни случилось – к лучшему!», - поделилась девушка.

Пара победителей уже заявила, что по 1 млн рублей они отправят на благотворительность.

«Вызов» - это спортивно – интеллектуальное шоу, где 12 талантов из мира науки и искусства, а также 12 представителей шоу-бизнеса вместе борятся за приз в 10 млн рублей.

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