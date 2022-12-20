В Томске идет подготовка к профилактике чумы и холеры

Комплексный план утвержден на 2022 – 2026 годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске будут готовиться к профилактике таких опасных заболеваний, как чума и холера, сообщает Telegram – канал «Область здоровья». Об этом сообщили на заседании координационного совета по предупреждению завоза и распространения инфекционных заболеваний.

«Созданный в регионе противоэпидемический штаб разрабатывает планы мероприятий при выявлении подозрений на чуму, холеру и другие опасные болезни, определяет медорганизации для развертывания госпиталей в случае необходимости», - говорится в сообщении.

Комплексный план утвержден на 2022 – 2026 годы. К работе подключатся управления Роспотребнадзора, региональный центр гигиены и эпидемиологии, главное управление МЧС и медицинские и дезинфекционные учреждения.

К проведению исследований готовятся лабораторные базы, резерв лечебных, профилактических, лечебных, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

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