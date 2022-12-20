В Томске ожидается снег и -5 градусов 20 декабря

Температура воздуха составит -3...-5 градусов. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске 20 декабря облачно с прояснениями, ожидается умеренный, местами сильный снег, сообщает томский гидрометцентр Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит -3...-5 градусов.

В Томской области облачно с прояснениями, днем местами ожидается умеренный снег. На северо-востоке региона без существенных осадков. Ветер южный 3-8 м/с, местами ожидаются порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха -2...-7 градусов, местами -9...-14 градусов.

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