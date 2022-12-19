26 мая 2023 года стартует основной период сдачи ЕГЭ

Досрочный период – с 20 марта по 19 апреля, дополнительный - с 6 по 19 сентября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2023 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. Досрочный период – с 20 марта по 19 апреля, дополнительный - с 6 по 19 сентября.
Новые сроки проведения экзаменов утвердили Минпросвещения России и Рособрнадзор.
Одними из первых в расписание внесли экзамены по обязательным предметам. Откроют основной период ЕГЭ испытания по географии, литературе и химии.
Даты остальных экзаменов:
29 мая - Русский язык.
1 июня - Математика.
5 июня - История. Физика.
8 июня - Обществознание.
13 июня - Биология.
16 + 17 июня - Иностранные языки.
19 + 20 июня - Информатика и ИКТ.
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