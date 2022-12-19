В Томске задержали мужчину, который стрелял из автомата

В Томске полиция задержала мужчину, который стрелял во дворе из автомата. Им оказался 26-летний местный житель, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Напомним, что ранее в томских соцсетях распространилось видео, где неизвестный мужчина в ходе разговора с группой лиц достает из машины оружие, производит выстрел в сторону стоящего рядом минивэна и затем уезжает.

"В Томской области 26-летний житель областного центра, чтобы припугнуть оппонента, с которым у него разгорелся конфликт на одной из улиц Советского района Томска, достал из автомобиля предмет, похожий на оружие, и произвёл несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что им удалось задержать участников конфликта и изъяли охолощённый автомат, из которого производились выстрелы. Выяснилось, что после произошедшего водитель отвёз стрелка в торговую точку, где тот ранее приобрел «ствол». Хулиган вернул товар, сославшись на то, что он бракованный.