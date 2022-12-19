Власти перенесли годовой перерасчет за ОДН в Томской области с января 2023 года. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Департамент ЖКХ и госжилнадзора Томской области вместе с руководителями УК приняли решение не проводить в январе 2023 года перерасчет платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба обладминистрации.

К рассмотрению вопроса власти вернутся в феврале следующего года. Уточняется, что решение было принято из-за прогноза о резком росте доначислений по плате за ОДН среди томичей. Причиной высоких доначислений назвали небаланс потребления ресурсов по общедомовым и индивидуальным счетчикам и поручили УК совместно с органами местного самоуправления разобраться с его причинами.

«Это потери коммунального ресурса в результате аварий; воровство ресурса, незаконное вмешательство в работу приборов учета; не одномоментный или ошибочный съем показаний приборов учета, занижение этих показаний и другие», — пояснил замначальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов.

Также представителям УК рекомендовали обсудить с жильцами на ежегодных общих собраниях переход на способ оплаты КР на СОИ по фактическому потреблению.

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