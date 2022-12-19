Томским граффитистам разработали новый порядок согласования рисунков на фасадах

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В Томске установили новый порядок согласования граффити. В нем расписоно, с кем, каким образом и в какие сроки авторам нужно согласовывать изображение, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации уточнили, что новый порядок согласования надписей и граффити на фасадах зданий и сооружений разработал департамент архитектуры и градостроительств администрации.

По словам и.о. начальника департамента Сергея Чикова, данное решение было принято для того, чтобы у художников было четкое понимание о порядке согласования.

"Теперь у инициаторов этого – художников, творческих людей – будет чёткое понимание о порядке согласования, требованиях, какие предъявляет город, какие документы нужно предоставить и с кем согласовать. Более того, если рисунок уже выполнен, автор может постфактум в течение 180 дней обратиться к нам, собрав необходимые документы, и тем самым узаконить его размещение", - добавил Чиков.