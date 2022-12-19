Житель Томска зарезал возлюбленную за нежелание мыть посуду

Фото: Тимур Ханов / Светлана Маковеева

В апреле 2022 года 61-летний томич, будучи пьяным, поссорился со своей сожительницей. Причиной смертельного конфликта стало нежелание женщины вымыть посуду. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

В ходе ссоры на бытовой почте пожилой томич разозлился и схватил нож. Мужчина ударил им возлюбленную в область сердца. Раненую женщину доставили в больницу, однако спасти ей жизнь не удалось. Томичка скончалась от полученной ножевой травмы.

«Согласившись с позицией стороны обвинения, суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в сообщении.

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