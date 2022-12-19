Мэрия Томска попросила не парковать автомобили у контейнерных площадок в новогодние каникулы

Фото: пресс-служба регоператора Томской области

Не оставлять личный транспорт рядом с площадками для сбора твердых коммунальных отходов попросила городская Администрация в своем Telegram-канале.

В новогодние праздники вывозить отходы с городских контейнерных площадок будут 60 единиц специальной техники. Региональный оператор собирается работать ежедневно, несмотря на то, что в морозы СанПин допускает вывоз мусора один раз в три дня.

«Традиционно в праздничные выходные горожане наполняют контейнерную площадку за считанные часы после опустошения. Мы стараемся подготовиться к этому заранее. Кроме того, сибирская зима не балует нас теплой погодой, иногда техника может выйти из строя из-за морозов», - рассказал директор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» Михаил Курилов.

В своем ВК-аккаунте региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами сообщил, что томские водители нарушают запрет на парковку у контейнеров. В начале ноября 2022 года оператор назвал адреса-лидеры по блокировке подъезда мусоровоза. Это ул. Крячкова 19, ул. Герасименко 1/20, 1/22, 1/5, ул. Вавилова 4 и ул. Дизайнеров 11, 13.

В комментариях к посту жители Томска поддержали регионального оператора. «Давно уже пора штрафовать! Если голова не думает, может почувствует удар по карману», «Только эвакуация этих индивидуумов сможет решить эту проблему», - написали томичи.

Администрация Томска также попросила автолюбителей не препятствовать вывозу мусора во время длительных новогодних выходных. Мэрия напомнила, что о переполненных площадках по сбору отходов томичи могут сообщить в мессенджере в сервис «Экологический контроль» по номеру 8-923-212-08-88.

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