Бывший замгубернатора Томской области Ильиных стал гендиректором холдинга «Сибагро»

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В Томской области бывший заместитель губернатора по внутренней политики Сергей Ильиных стал гендиректором холдинга «Сибагро». Ему было передано общее операционное управление, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что Андрей Тютюшев продолжит работу во главе правления — решение вопросов стратегии и развития. Общее операционное управление передано Сергею Ильиных, он назначен генеральным директором.

Также напомним, что Сергей Ильиных с 2010 года был секретарем Томского регионального отделения партии "Единая Россия". В том же году он стал председателем Думы города Томска 5 созыва, осенью 2015 года – председателем гордумы 6 созыва. Также с декабря 2010 по декабрь 2011 года Ильиных был президентом ФК "Томь". В 2015 году он занял пост замгубернатора Томской области по внутренней политике, а покинул его в декабре 2021 года.

Ранее Ильиных занимал место первого заместителя по коммуникациям в «Сибагро».