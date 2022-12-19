За 2022 год в Томской области провели более 1 000 процедур ЭКО

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В Томской области за 2022 год провели более 1 000 процедур экстракорпорального оплодотворения, из которых 343 процедуры закончились беременностью. Об этом журналисту "КП-Томск" сообщили в департаменте здравоохранения.

"Процедуры ЭКО входят в программу «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», проводятся бесплатно и осуществляются за счет средств обязательного медицинского страхования. В 2022 году на проведения процедур ЭКО в учреждениях здравоохранения было направлено 149 945,0 тыс. рублей (без учета средств, выделенных для проведения процедур в СибГМУ)", - говорится в сообщении.

В облздраве также рассказали, что ЭКО применяется для лечения разных видов женского и мужского бесплодия, как правило, в тех случаях, когда другие методы не дали результата.

Добавляется, что для направления на лечение методом ЭКО необходимо обратиться к акушеру-гинекологу женской консультации. При наличии показаний женщине оформляется пакет документов, которые рассматривает специальная комиссия. Затем, когда приходит время проведения процедуры, ее приглашают в медцентр.