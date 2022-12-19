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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 6:40

В Томске на улице 79 Гвардейской Дивизии человек выпал из окна

Подробности инцидента не сообщаются
Кирилл Гостев
Фото: «Регион-70 Томск»

Фото: «Регион-70 Томск»

В Томске на улице 79 Гвардейской Дивизии, 1 в Октябрьском районе обнаружено тело человека, рассказали в паблике «Регион-70 Томск».

Сообщается, что полиция оцепила участок дороги. Предполагается, что человек выпал из окна жилого дома, на опубликованном фото тело накрыто тканью.

В «КП-Томск» обратились за комментарием по поводу инцидента в региональное ГУ МЧС.

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