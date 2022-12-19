В Томской области начали монтировать пролеты моста через реку Яя. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Зырянском районе Томской области подрядчик приступил к надвижке пролетных строений моста через реку Яя, сообщает пресс-служба администрации Томской области. По данным администрации, работы выполнены на 40%, полностью пролеты установят в феврале.

Подрядчик АО «Мостострой-11» принялся за строительство нового моста в январе 2022 года.

«Мостовики возвели промежуточные и береговые опоры, заготовили инертные материалы. <...> Далее строители выполнят сопряжение моста с насыпью, устройство дорожной одежды на подходах к сооружению и мосту, инженерное обустройство», — сообщили в обладминистрации.

По контракту, мост должен быть сдан в эксплуатацию не позднее декабря 2023 года. Длина моста составит 245,4 метра, мостового перехода — 1,8 км.

Старый мост через Яю будет демонтирован летом, последние несколько лет из-за износа он работал в реверсивном режиме, а большегрузы использовали понтонную переправу.

Читайте также: Владимир Мазур назвал 50 парков в Томской области, которые благоустроят в 2023 году

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.