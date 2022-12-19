В 2022 году в Томской области коллекторы заплатили штрафы на сумму более 2 млн рублей

Фото: Алёна Голева / Алексей Фокин

В 2022 году 434 человека заявили в УФССП России по Томской области о неправомерных действиях коллекторов, банков и микрофинансовых организаций. Об этом сообщили в региональной службе судебных приставов.

«Из всех обращений, принятых к рассмотрению, более половины приходится на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций, меньшая часть — на действия коллекторских агентств. Кроме того, в связи с изменением законодательства приставы рассматривают сейчас жалобы и в отношении кредитных организаций (банков)», — уточнили в сообщении.

Более 30% заявлений подали те жители региона, которые не имеют долгов и просроченных обязательств. С них требовали внести оплату, однако многие из этих граждан приходятся просто знакомыми или родственниками реальных должников.

В результате обращений граждан с января по ноябрь 2022 года юридические лица оштрафованы 39 раз на общую сумму 2 млн 270 тысяч рублей.

«В случае нарушения своих прав граждане могут подать жалобу на действия коллекторов в УФССП России по Томской области. При этом необходимо знать, что обращения, подаваемые в Управление, должны быть подтверждены документами, иначе провести проверку, установить виновных и принять меры к восстановлению нарушенных прав граждан не представляется возможным», — добавили в сообщении.

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